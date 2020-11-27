Втручання в е-систему судочинства: адміністратору оголосили підозру

Адміністратору ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адміністратору ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації за фактом несанкціонованого втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ч. 1 ст. 361 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу, несанкціоновано отримав доступ до робочого облікового запису свого підлеглого.

Надалі, використовуючи зазначений обліковий запис, підозрюваний отримав віддалений доступ до серверів ДП «Інформаційні судові системи», які забезпечують діяльність АІС «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» для запуску алгоритму пошуку та сканування інформації, яка зберігається в системі.

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Крім цього, чоловік розмістив в системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у визначеній директорії.

Наразі досудове слідство триває.

Фото: kyiv.gp.gov.ua