Суд повернув столичному вишу земельну ділянку на понад 4 мільйони

Прокуратура повернула у користування Київському національному університету будівництва і архітектури земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень, що використовувалась підприємцем для здійснення комерційної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київська місцева прокуратура № 9 за участі ювенального прокурора у судовому порядку домоглася повернення у користування вищого навчального закладу земельної ділянки у Солом'янському районі м. Києва вартістю понад 4 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана земельна ділянка державної форми власності у 2016 році була надана Київському національному університету будівництва і архітектури у постійне користування для обслуговування гуртожитків, навчальних та адміністративно-господарських будівель.

Однак прокуратура встановила, що вказана земельна ділянка фактично використовується підприємцем у порушення вимог земельного законодавства не за освітнім призначенням, а для здійснення комерційної діяльності.

Зважаючи на грубе порушення законодавства, Київська місцева прокуратура № 9 звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про повернення земельної ділянки законному власнику та усунення перешкод у її використанні

Господарський суд м. Києва погодився із доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги.