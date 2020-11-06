Столичній громаді повернули землю у Солом'янському районі вартістю 8,5 мільйона

Столична прокуратура повернула місту земельну ділянку у Солом'янському районі, яку недобросовісний орендар незаконно отримав під будівництво та експлуатацію торговельно-офісного центру з підземним паркінгом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“За сприяння Київської місцевої прокуратури № 9 на користь територіальної громади міста Києва повернуто земельну ділянку площею 0,15 га та вартістю 8,5 млн грн по вул. Гарматній у м. Києві”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що приватне підприємство ще у 2008 році отримало, а у 2016 році поновило право користування земельною ділянкою для будівництва та експлуатації торговельно-офісного центру з підземним паркінгом.

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Підставою для позову стало невиконання підприємством умов договору, зокрема, в частині цільового призначення землі та повноти і своєчасності сплати орендної плати. Попри це Київрада поновила товариству договір оренди землі для будівництва та експлуатації торговельно-офісного центру з підземним паркінгом в санітарно – захисній зоні кладовища.

Прокуратура через суд домоглася визнання недійсною угоди про поновлення орендного користування.