У «Слузі Народу» заявили про скупівлю голосів у Київській облраді

Партія «Слуга Народу» виступила із заявою з вимогою припинити спроби політичної корупції в Київській обласній раді.

Як передає Укінформ, про це заявив голова політсили Олександр Корнієнко у Фейсбуці.

У "Слузі народу" вважають, що під час голосування за очільника Київської обласної ради кандидат на посаду від партії «За майбутнє» Ярослав Москаленко міг вдаватися до політичної корупції та скуповування голосів депутатів Київоблради.

«Ми обурені інформацією про ймовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її очільника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі «Слугою Народу», не вдаватися до нечесних методів боротьби», – заявив Корнієнко.

У свою чегу, Ярослав Москаленко заявив у Фейсбуці: «Мало відбутися повторне голосування, але «Слуга народу», «ОПЗЖ» і «Батьківщина» залишили залу, чим зірвали засідання. Це все називається словами «політика» і політичною боротьбою ручного управління трьох політичних сил» .

Як повідомлялось, голосування за голову Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада. Від «Слуги Народу» висунули Олександра Склярова, який нині є першим заступником голови Київської облдержадміністрації. На цю посаду також претендував Ярослав Москаленко від партії «За майбутнє», котрому закидають голосування за т.з. «диктаторські закони» 16 січня.

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Проте жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки – 43 голосів. Повторне голосування за очільника Київської облради планується провести у п'ятницю.