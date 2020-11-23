У Києві захворюваність на грип за тиждень знизилася на 1,2%

У столиці за 47-й тиждень 2020 року захворюваність на грип знизилася на 1,2%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 45%. Наразі показник захворюваності становить 412,2", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4 898 (зростання на 5,9%), дорослих – 7 333 (зниження на 5,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 40%, а на попередньому тижні – 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% – зареєстровано 2 526 випадків.

До медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 26 – діти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.