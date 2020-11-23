Чотири вулиці у Голосіївському районі залишилися без води через аварію

У Києві через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання за кількома адресами Голосіївського району.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал».

«23 листопада у зв’язку із аварійною ситуацією на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33 тимчасово буде відсутнє водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами: просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39; вул. Лисогірська, 3-37; вул. Ракетна, 3-27, 2-22; вул. Панорамна, 33, 4-28.

Орієнтовний час ліквідації пошкодження – 1 доба.

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Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.