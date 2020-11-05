Аварія залишила без води понад 60 тисяч людей на Харківщині
Фото
Укрінформ
У Лозівському районі на Харківщині більше 60 тис. людей уже другу добу не мають водопостачання через аварії на водогоні Краснопавлівка-Лозова.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Лозівської РДА Андрій Зассеєв, передає Укрінформ.
За його даними, перша аварія сталася 4 листопада, вночі її вдалося ліквідувати, але стався ще один порив.
«Для нормального забезпечення мешканців Лозівщини водою тиск у водогоні повинен бути не менше 4 атмосфер. Об 11 годині (5 листопада) його вдалося підняти до 3,8 атмосфери, але стався ще один порив поруч з тим, що ліквідовували ще вчора. Знову ускладнює ситуацію те, що аварія сталася під високовольтною лінією електропередач», - зазначив Зассеєв.
Він запевнив, що для населення міста Лозова, селищ Панютине та Домаха організований підвіз технічної та питної води цистернами.
Фото: Андрій Зассеєв, Фейсбук