Кличко звільнив чиновника, який хотів купити Land Cruiser коштом міського бюджету

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Як стало відомо, 17 листопада КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» оголосила відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land CRUISER. Рішення про закупівлю нового дороговартісного автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно. В порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно з яким всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА», - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що керівник КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступника голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

«Торги сьогодні вже скасовані. А директора комунального підприємства повідомили про звільнення. Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі!», - підкреслив Кличко.