На Подільсько-Воскресенському мосту будують з’їзди на Троєщину і Русанівські сади

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають.

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, а також оприлюднив відео про те, що відбувається на будівництві мосту, повідомляє КМДА.

"Будівельники завершили встановлювати три великих металоконструкції в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької. Загальна вага цих прогонів – 2 400 тонн. Встановлювали їх за допомогою плавучого понтону, обладнаного супердомкратами", - повідомив Кличко.

Також триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проектне положення – до нього залишилося ще 10 сантиметрів. Фахівці використовують потужні домкрати, що по міліметрах опускають величезний прогін. Та постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію.

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«А в напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту. Триває і влаштування насипу проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, автомобільне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра по Подільсько-Воскресенському мосту планують запустити наприкінці 2020 року; наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину.