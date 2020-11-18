У Києві на карантин закриті сім шкіл та шість дитсадків

На сьогодні в Києві закриті на карантин 7 шкіл.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На дистанційному навчанні загалом 854 класи у 256 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – понад 950, також хворіють більш, як 670 педагогів", - розповів Кличко.

За його словами, у дитячих садках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 158 груп у 121 дитсадку.

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"Повністю зачинені на карантин уже 6 садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті тільки 2. Наповненість дітей у дитсадках – понад 51%", - зазначив він.

Кличко закликав батьків постійно нагадувати дітям про правила, яких потрібно дотримуватися.

"Також при ознаках захворювання у дітей не відправляйте дітей у школу, не ведіть у садок. Одразу звертайтеся до лікаря", - закликав Кличко.

Як повідомлялося, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 53 855, за добу на коронавірус захворіли 1213 осіб.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.