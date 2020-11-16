У Києві скасували районні учнівські олімпіади через карантин

Київ заради безпеки дітей скасував ІІ (районний) етап учнівських олімпіад.

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«Зазвичай районний етап учнівських олімпіад відбувається у школах столиці у вихідні дні. У ньому одночасно беруть участь понад 40 тисяч учнів різного віку, 3 тисячі педагогів та 2,5 тисячі працівників технічного обслуговування з різних шкіл району. Проте через стрімке збільшення нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві, вимоги «карантину вихідного дня» та велику кількість учасників олімпіад було прийнято виважене рішення. Цього року учнівські олімпіади проводитимуть без ІІ етапу», – зазначив Мондриївський.

Рішення було прийнято Штабом із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови Кабінету Міністрів та постанови Головного державного санітарного лікаря.

Він додав, що разом із тим, у Києві вже 20 років поспіль знято обмеження щодо участі учнів у ІІІ (міському) етапі олімпіад, долучитися до якого може кожен охочий учень. Міський етап учнівських олімпіад, який традиційно відбувається у січні-лютому, у 2021 році в столиці відбудеться дистанційно.

«Наразі Департамент освіти і науки вже доручив Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка розробити умови та модель проведення ІІІ (міського) етапу з використанням сучасних технологій», – розповів Мондриївський.

Він нагадав, що всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів у столиці складаються з 27 дисциплін і проводяться у чотири етапи. Безпосередньо керують проведенням всеукраїнських учнівських олімпіад І, ІІ та ІІІ етапів місцеві органи управління освітою. Організатором IV Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад є Міністерство освіти і науки.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.