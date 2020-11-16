У Києві скасували районні учнівські олімпіади через карантин
Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.
«Зазвичай районний етап учнівських олімпіад відбувається у школах столиці у вихідні дні. У ньому одночасно беруть участь понад 40 тисяч учнів різного віку, 3 тисячі педагогів та 2,5 тисячі працівників технічного обслуговування з різних шкіл району. Проте через стрімке збільшення нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві, вимоги «карантину вихідного дня» та велику кількість учасників олімпіад було прийнято виважене рішення. Цього року учнівські олімпіади проводитимуть без ІІ етапу», – зазначив Мондриївський.
Рішення було прийнято Штабом із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови Кабінету Міністрів та постанови Головного державного санітарного лікаря.
Він додав, що разом із тим, у Києві вже 20 років поспіль знято обмеження щодо участі учнів у ІІІ (міському) етапі олімпіад, долучитися до якого може кожен охочий учень. Міський етап учнівських олімпіад, який традиційно відбувається у січні-лютому, у 2021 році в столиці відбудеться дистанційно.
«Наразі Департамент освіти і науки вже доручив Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка розробити умови та модель проведення ІІІ (міського) етапу з використанням сучасних технологій», – розповів Мондриївський.
Він нагадав, що всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів у столиці складаються з 27 дисциплін і проводяться у чотири етапи. Безпосередньо керують проведенням всеукраїнських учнівських олімпіад І, ІІ та ІІІ етапів місцеві органи управління освітою. Організатором IV Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад є Міністерство освіти і науки.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.