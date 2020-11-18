У Києві - 1213 випадків коронавірусу за добу, 23 пацієнти померли

За минулу добу у Києві захворювання на COVID-19 підтверджено у 1213 осіб, померли 23 пацієнти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу у Києві 1213 хворих, померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1113 киян", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 673 жінки віком від 18 до 94 років, 51 дівчинка від 25 днів до 17 років, 451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв і 38 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Серед хворих - 39 медиків. Госпіталізували 94 пацієнтів.

Міський голова зауважив, що минулої доби одужало 430 киян, а загалом від початку пандемії коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі (169), Подільському (160), у Деснянському районі – 137 випадків", - зазначив Кличко.

Загалом на сьогодні у Києві підтверджено 53 855 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня, також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.