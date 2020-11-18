Як у Києві перший сніг прибирали
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє КК «Київавтодор» на офіційному порталі Києва.
Як зазначається, наразі столичні дорожники проводять чергову обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, аби не допустити утворення ожеледиці.
Посилений контроль здійснюється за потенційно небезпечними ділянками вулично-дорожньої мережі – мостами, підйомами, спусками, вулицями, якими курсує громадський транспорт, та дорогами з бруківки.
Окрема увага приділена тротуарам і зупинкам громадського транспорту.
Для їх прибирання та обробки посипальними матеріалами задіяні як малогабаритна техніка, так і бригади з ручного прибирання.
Громадський транспорт вже розпочав свою роботу і працює у звичайному режимі.
Дорожня служба міста продовжує роботу у цілодобовому режимі, йдеться у повідомленні.