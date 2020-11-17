Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

У Києві до кінця доби 17 листопада та протягом доби 18 листопада очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, водіям надали поради під час ожеледиці:

- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Як повідомлялося, надвечір у столиці пішов перший сніг.