Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, водіям надали поради під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Як повідомлялося, надвечір у столиці пішов перший сніг.