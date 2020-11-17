Протестувальники ламали паркан під Радою, затриманих немає - поліція

У столиці правоохоронці втрутилися у ситуацію, коли учасники акції під Верховною Радою почали ламати паркан, щоб пройти на охоронювану територію. Виникли короткотривалі сутички.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Учасники масових заходів почали ламати паркан, аби пройти на охоронювану територію. Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Поліція відтіснила протестувальників під Верховною Радою/ Фото: Анатолій Сірик

У столичній поліції наголосили, що діям кожного з учасників, які вдалися до провокацій та вчинення правопорушень, буде надана правова оцінка, і закликали учасників заходу та їх організаторів негайно припинити протиправні дії.

Зокрема, правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій.

У відомстві зазначають, що поліцейські у межах своїх повноважень припинятимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці під будівлею парламенту відбуваються сутички активістів, які мітингують за відтермінування запровадження РРО для ФОПів, із поліцією.

Після закриття засідання Верховної Ради учасники акції намагалися прорватися до будівлі парламенту. Активісти прорвали огорожу на площі Конституції перед будівлею ВР. Їх відтіснили правоохоронці.

Наразі близько тисячі мітингувальників залишаються під Верховною Радою. Кілька сотень правоохоронців охороняють будівлю парламенту. Вулиця Грушевського перекрита для проїзду транспорту.

У вівторок Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.