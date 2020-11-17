Під Радою - сутички, мітингувальники проривалися до парламенту

Під будівлею парламенту відбуваються сутички активістів, які мітингують за відтермінування запровадження РРО для ФОПів, із поліцією.

Після закриття засідання Верховної Ради учасники акції під Радою, які виступають за відтермінування РРО для ФОПів, намагалися прорватися до будівлі парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

Активісти прорвали огорожу на площі Конституції перед будівлею ВР. Їх відтіснили правоохоронці. Читайте також: Касові апарати для ФОПів: Рада відхилила законопроєкт про відтермінування

Наразі близько тисячі мітингувальників залишаються під Верховною Радою . Кілька сотень правоохоронців охороняють будівлю парламенту. Вулиця Грушевського перекрита для проїзду транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

16 листопада Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення "Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг» №4313.