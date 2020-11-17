Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо відтермінування касових апаратів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відтермінування застосування РРО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління ВРУ.

Проєкт Закону «Про внесення змін до розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення «Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг» №4313 передбачає внесення таких змін: перенесення до 1 січня 2022 року введення положень щодо обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року; перенесення до 1 січня 2022 року введення положень щодо обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 квітня 2021 року; перенесення до 1 січня 2022 року запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій «кешбек».

Під час доопрацювання законопроєкту були враховані пропозиції та зауваження народних депутатів, які надійшли до комітету щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-платниками єдиного податку.

Зокрема, комітет запропонував перенести строки набрання чинності нормами щодо застосування РРО або програмних РРО для платників єдиного податку другої – четвертої груп (ФОПів), окрім тих, які здійснюють «ризикові» види діяльності: з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року. У разі добровільного встановлення та початку застосування РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (ФОПами), які не мають обов’язку їх застосовувати з 1 січня 2021 року, надати право таким платникам на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету. Пропонується внести відповідні зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою вказаного законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.