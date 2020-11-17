Мітингувальники не пускали депутатів у Раду, сталися сутички з поліцією

У столиці біля стін Верховної Ради проходить мітинг підприємців, які вимагають у депутатів скасувати карантин вихідного дня та зберегти спрощену систему оподаткування. Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Як передає кореспондент Укрінформу, в урядовому кварталі та біля стін ВР проходить багатолюдний мітинг підприємців. На нього з'їхалися підприємці з усієї України. Мітингувальники, окрім скасування карантину вихідного дня, вимагають зберегти спрощену систему оподаткування.

Учасники акції повністю перекрили рух по вулиці Грушевського. Між ними та правоохоронцями сталися сутички через те, що представники руху SaveФОП не пускали народних депутатів у парламент. Нацгвардія і Нацполіція намагалися зробити коридор для політиків, щоб вони могли пройти.

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Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і триватиме він до 30 листопада. У вихідні дні забороняється робота ресторанів, кафе, барів, окрім їжі на винос. Також заборонена робота торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.