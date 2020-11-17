У Києві за добу - 1143 хворих на COVID-19

У Києві за минулу добу підтверджено 1143 нових випадки COVID-19.

Про це повідомив у Телеграмі мер столиці Віталій Кличко, передає Укрінформ.

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей”, - зазначив Кличко.

Усього коронавірус забрав життя 990 киян, підкреслив мер.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.