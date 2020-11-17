У Києві Hyundai в’їхав у трамвай, рух заблокований

У Києві на вулиці Дмитрівській через ДТП заблокований рух трамваїв в обидві сторони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ оперативний у Фейсбуці.

"На Дмитрівській Hyundai AI3116KP в'їхав у трамвай. Рух трамваїв заблокований в обидві сторони через ДТП", - зазначається у повідомленні.

За інформацією Центру організації дорожнього руху, упродовж минулого тижня, з 9 до 15 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 614 ДТП ( тижнем раніше – 741).