Водія таксі, який збив людей на зупинці у Києві, арештували на два місяці

Шевченківський районний суд Києва ухвалив заарештувати на два місяці водія таксі, яке в'їхало в зупинку на Великій кільцевій дорозі у столиці, смертельно травмувавши двох жінок і поранивши ще двох осіб.

Про це повідомила у Фейсбуці речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає Укрінформ.

"Два місяці тримання під вартою без застави. Такий запобіжний захід сьогодні суд обрав винуватцю дорожньої аварії із двома загиблими на Великій кільцевій дорозі", - написала Максимець.

За її словами, прокурор на засіданні надала суду документи, які підтверджують, що підозрюваний систематично порушує правила дорожнього руху - тільки упродовж цього року 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності.

Максимець додала, що 23-річний водій таксі на судовому засіданні визнав свою вину: "Він розкаювався та плакав".

За словами речниці, хлопець пояснив, що під час маневру з перелаштування на іншу смугу руху не помітив автомобіль біля зупинки та не встиг зреагувати на зміну обстановки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада на ділянці Великої кільцевої дороги водій служби таксі, керуючи автомобілем Hyundai, не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, 60-річна жінка померла у кареті «швидкої», ще 2 осіб госпіталізували з травмами.

Драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Того ж дня йому оголосили підозру. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Фото: Київська міська прокуратура