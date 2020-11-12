Поблизу Маріуполя авто розтрощило зупинку, загинула жінка

На Донеччині поблизу Маріуполя авто врізалося в зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, яка знаходилася у той момент на зупинці.

Як передає Укрінформ, про це 12 листопада повідомили в поліції Донецької області.

Встановлено, що, рухаючись з Маріуполя у напрямку села Мелекіне, 27-річний водій автомобіля Ford Focus 12 листопада, приблизно о 13:40, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду – зупинку громадського транспорту «село Рибацьке».

На зупинці перебувала жінка 1950 року народження. Внаслідок зіткнення вона загинула на місці, а водій отримав тілесні ушкодження. Чоловіка доставлено в лікарню, ступінь тяжкості травм встановлюється.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого). Санкція статті – від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада в Одесі на проспекті Небесної сотні автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Їх забрала «швидка».