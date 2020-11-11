На трасі Київ - Одеса зіткнулися три авто, є загиблі

На Київщині внаслідок зіткнення трьох авто на автошляху Київ - Одеса, що сталося вчора увечері, загинули двоє осіб та ще двоє постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“10 листопада о 20:58 до оперативно диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Київ - Одеса поблизу смт Гребінки. На місце виклику було направлено чергові караули 48-го Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки та 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква”, - йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце виклику рятувальниками встановлено, що сталася ДТП за участю трьох автомобілів LADA, Nissan та Mitsubishi, внаслідок зіткнення виникла пожежа.

Рятувальниками вилучено два загиблих з автомобіля LADA та деблоковано двох постраждалих з автомобіля Nissan і передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Пожежу локалізовано о 21:15 та о 21:32 повністю ліквідовано.

Для проведення робіт залучались дві одиниці техніки та шестеро чоловік особового складу ДСНС.

Фото в тексті: ДСНС