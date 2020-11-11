У Дніпрі зіткнулися п’ять авто, є загиблий і постраждалі

У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю п’яти автомобілів загинула 1 людина та ще 2 постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«11 листопада о 01:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталось зіткнення п’яти автомобілів. Легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофора та здійснив зіткнення з легковиком Honda. В результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якого знаходився громадянин 1997 року народження.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка легковика Honda від отриманих травм загинула на місці. Двох постраждалих: водія автомобіля Honda госпіталізовано до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні імені Мечникова; пасажира автомобіля Infiniti госпіталізовано до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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До надання допомоги залучено 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Фото: ДСНС