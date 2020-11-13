У Києві таксі в'їхало в зупинку, двоє загиблих

У столиці вранці в п'ятницю авто зі знаками служби таксі "Uber" в'їхало в зупинку громадського транспорту та збило трьох пішоходів, двоє померли від травм.

Про це в Фейсбуці поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько 8 00 ранку автомобіль зі знаками служби таксі "Uber", водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від одержаних травм», - повідомив Геращенко.

Він уточнив, що за попередніми даними, це стало результатом того, що «водій в гонитві за заробітком надлишково працював за кермом і просто заснув».

На кільцевий дорозі Києва водій таксі Uber влетів у кіоск / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Заступник голови МВС також зазначив, що в країні десятиліттями блокується ухвалення закону, що регулює роботу ринку послуг таксі, який, зокрема, встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом.

Геращенко звернувся до народних депутатів з проханням ухвалити такий закон і запровадити жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, а також вантажного і спеціального автотранспорту.