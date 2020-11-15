У Києві відбулась акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля

На Софійській площі у Києві відбулась правозахисна акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції взяли відомі українські актори, музиканти, письменники та журналісти.

Мета заходу – нагадати українцям і світовій спільноті про незаконно ув’язнених у Росії та Криму за політичними мотивами українців, а також закликати представників влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення.

В рамках акції на Софійській площі розставили порожні стільці з іменами ув'язнених українців: Дениса Кащука, Валерія Матюшенка, Марлена Асанова, Олени Пєх, Османа Аріфмеметова, Тимура Ібрагімова та Юрія Гордійчука.

Під час акції відомі українські журналісти, актори, музиканти та письменники розповіли історії цих людей. Зокрема, участь в заході взяли письменник Андрій Курков, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураківська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.

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Захід організовано Центром громадянських свобод спільно з Українським ПЕН.

Акція «Порожні стільці» на Софійській площі у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За інформацією Центру громадянських свобод, станом на сьогодні щонайменше 234 українці перебувають в полоні в ОРДЛО. Також у тюрмах Російської Федерації та Криму утримують майже 100 громадян України за політичними мотивами. Серед полонених - журналісти Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов та Рустем Шейхалієв.

За ініціативою Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х років 15 листопада світ відзначає День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство.