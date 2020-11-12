Антимонопольний комітет перевірив ціни на ПЛР-тести у Києві

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) в результаті дослідження ринку ПЛР-тестів у Києві не виявило порушення конкурентного законодавства.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький в інтерв'ю виданню "Містер Блістер".

"Ми провели розслідування щодо можливих ознак порушення конкурентного законодавства. Результат - ми їх не виявили. Цей ринок дуже конкурентний. За результатами розслідування можна констатувати тільки різний рівень рентабельності, який у деяких випадках дуже високий. У Києві є 3-4 приватні клініки, які проводять ПЛР-тестування з рентабельністю 70%, але граничний рівень рентабельності на ці послуги не встановлено. Тому це не є порушенням", - сказав Хмельницький.

Він додав, що на ринку спостерігаються інші порушення. Наприклад, деякі лабораторії пишуть на своїх сайтах, що ПЛР-тест буде готовий швидко - від 4 до 24 годин, а за фактом споживачі отримують результати за три доби. "Такі компанії мають конкурентні переваги щодо інших, тому що обіцяють результат швидко, і люди звертаються саме до них", - зазначив Хмельницький.

Як повідомляв Укрінформ, Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) розпочало в серпні 2020 року дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства при формуванні цін на проведення ПЛР-тестів.