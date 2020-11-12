У Києві за добу виявили 931 випадок коронавірусу, 11 летальних

На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 931 випадок.

Як передає Укрінформ, про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян", - повідомив Кличко.

Так, за його словами, захворіли: 497 жінок віком від 18 до 88 років, 367 чоловіків віком від 18 до 85 років, 34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчика від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 506 людей. Загалом коронавірус подолали 17 979 мешканців Києва.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 164, в Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.