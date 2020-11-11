Іноземні дипломати у київському Парку Слави вшанували пам’ять загиблих у війнах
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Укрінформ
Дипломати Великої Британії та країн Співдружності з нагоди 102-ї річниці завершення Першої світової війни вшанували у Парку Слави у Києві пам’ять загиблих у всіх війнах.
Як передає Укрінформ, церемонія вшанування транслювалася на Фейсбук-сторінці Посольства Великої Британії.
У ході церемонії прозвучали жалобні мелодії, які виконали військовий трубач та волинщик у шотландському національному вбранні. Після цього представники посольств Великої Британії та країн Співдружності, а також українські військові поклали вінки до Вічного вогню в парку Слави, а священник прочитав коротку молитву.
У Посольстві Великої Британії нагадали, що 102 роки тому, 11 листопада 1918, завершилася Перша світова. Після цієї війни у Великій Британії та країнах Співдружності виникла традиція кожного листопада вшановувати загиблих у всіх війнах.