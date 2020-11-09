У Києві - 748 нових випадків COVID-19, п'ятеро хворих померли
Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.
"Ще в 748 киян виявили коронавірус минулої доби.
5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 жителів нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920", - написав Кличко.
Він зазначив, що захворіли: 401 жінка віком від 18 до 92 років, 278 чоловіків віком від 18 до 87 років,
34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли також 34 медики.
За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 667 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському - 130, у Дарницькому - 109 та 107 випадків в Оболонському районі", - додав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.