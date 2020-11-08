У Києві за добу виявили 943 випадки коронавірусу, 15 летальних

У столиці на COVID-19 захворіли ще 943 людини, 15 хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

"Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили ще 943 хворих. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян. На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він зазначив, що захворіли: 526 жінок віком від 18 до 95 років, 371 чоловік віком від 18 до 95 років, 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Захворіли також 27 медиків.

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За його словами, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 117 людей. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128. Та 111 випадків – у Дніпровському районі", - додав Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.