На Київщині виявили 546 нових випадків коронавірусу

На Київщині виявили 546 нових випадків коронавірусу

Укрінформ
За добу на Київщині підтвердили 546 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"В Київській області за даними обласного лабораторного центру 8 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 19 820 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1464 дітей та у 1880 медичних працівників. За добу підтверджено 546 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

За добу коронавірус підтвердили у 19-ти дітей віком від 15 днів до 17 років та у 527 дорослих. З них 37 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 509 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

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За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні лікуванні 2 280 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 17 540 осіб.

Як повідомляється, одужало всього 9 073 особи, з них 737 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 21 особа, у тому числі 4 дітей. Всього померло 464 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 3 летальні випадки у хворих з підтвердженим коронавірусом.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.

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