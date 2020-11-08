На Київщині виявили 546 нових випадків коронавірусу

За добу на Київщині підтвердили 546 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"В Київській області за даними обласного лабораторного центру 8 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 19 820 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1464 дітей та у 1880 медичних працівників. За добу підтверджено 546 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

За добу коронавірус підтвердили у 19-ти дітей віком від 15 днів до 17 років та у 527 дорослих. З них 37 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 509 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні лікуванні 2 280 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 17 540 осіб.

Як повідомляється, одужало всього 9 073 особи, з них 737 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 21 особа, у тому числі 4 дітей. Всього померло 464 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 3 летальні випадки у хворих з підтвердженим коронавірусом.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.