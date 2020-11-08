У першій половині дня Київ накриє туман

У першій половині дня 8 листопада у Києві утримається туман, видимість 200-500 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 8 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.