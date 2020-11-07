У неділю в Україні — без опадів та до 15° тепла

У неділю, 8 листопада, в Україні без опадів, вдень очікується 7-12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"8 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на заході та півдні країни місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 8 листопада сухо. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°. У столичній області також без опадів, температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

9-10 листопада в Україні хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура 9 листопада вночі 1-6° тепла, в Карпатському регіоні від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10°, на півдні країни та Закарпатті до 15°. 10 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні країни 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°, на Закарпатті до 13°.

У столиці та Київській області 9-10 листопада сухо. Вночі та вранці місцями туман. Температура 9 листопада вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; 10 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

11-12 листопада в Україні без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (12 листопада на Лівобережжі 0-5° морозу), вдень 3-9° тепла; на Закарпатті та Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Києві і Київському регіоні 11-12 листопада без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.