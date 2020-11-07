7 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні поминальна субота і праведної Таїфи; хто скине з неба місяць і житиме ще триста років, та не піддаємося апатії.

Сьогодні Димитрівська батьківська субота – остання поминальна субота цього календарного року, або ж перша – церковного (загалом їх шість). Названа на честь великомученика Димитрія Солунського, якого Церква вшановує завтра, 8 листопада. Цього дня здійснюються велике поминання всіх померлих православних християн, тому добре було б щиро помолитися за всіх спочилих рідних, подати за них милостиню, сходити на богослужіння, поставити панахиду.

Також нині праведної Таїфи – тієї самої, яку воскресив апостол Петро. Вона була членкинею християнської общини Іопії, професійно займалася шиттям. Шила на замовлення для заможних клієнтів, а також обшивала всіх нужденних. Якось вона важко захворіла й померла. Її подруги, сестри по вірі, почувши, що неподалік проповідує апостол Петро, звернулися до нього, аби він помолився по спочилій. Апостол прийшов, став на коліна, помолився, а в кінці промовив: «Таїфо, встань». І жінка дивовижним чином повернулася до життя. Про це йдеться в Діяннях апостолів (Діян. 9:40). Святій Таїфі колись молилися всі швачки. А швеці від Таїфи починали працювати вже при свічці. У ніч напередодні Дмитрія, точнісінько як і на Юріїв день, начебто відьми скидали з неба місяць, перетворювали його на корову й доїли. Після того вони пили те молоко й могли жити ще, як мінімум, 300 років.

Іменинники сьогодні Маркіян (Марко) і Мартирій.

22 місячний день. Місяць переходитиме від Рака до Лева. Хтось відчуватиме сплеск самолюбства і гордощів, а хтось – пригнічення. День із пасивною енергетикою. Ключові слова – фінішна пряма, концентрація на завершенні справи. Колір дня – червоний. Особливо тонко відчувається зв’язок між духовним і матеріальним світами. Добре передавати знання, самому навчатися, всіляко розвивати свої інтелектуальні та професійні здібності. Навіть розгадування звичайного кросворду буде корисним. Якщо піддатися апатії – енергетика Місяця буде спрямована проти вас. Вітається альтруїзм.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 – -15,0, а найтеплішим у 2010– +15,8.