У Києві затримали шантажерів, які погрозами вимагали у підприємця 700 тисяч

Спільними зусиллями прокурорів столичної прокуратури та оперативників Управління стратегічних розслідувань у м. Києві затримано групу осіб, які погрозами та насильством вимагали у місцевого підприємця 700 тис. грн неіснуючого боргу.

Про це повідомила у Фейсбуці речниця прокуратури Надія Максимець, повідомляє Укрінформ

У разі незгоди зловмисники погрожували заподіяти шкоду не лише потерпілому, а й членам його родини, написала вона.

Двох осіб затримали увечері 3 листопада після передачі їм частини суми - 270 тисяч гривень.

Наразі із затриманими працюють слідчі.

Фото: Київська міська прокуратура