У Києві затримали шантажерів, які погрозами вимагали у підприємця 700 тисяч

У Києві затримали шантажерів, які погрозами вимагали у підприємця 700 тисяч

Укрінформ
Спільними зусиллями прокурорів столичної прокуратури та оперативників Управління стратегічних розслідувань у м. Києві затримано групу осіб, які погрозами та насильством вимагали у місцевого підприємця 700 тис. грн неіснуючого боргу.

Про це повідомила у Фейсбуці речниця прокуратури Надія Максимець, повідомляє Укрінформ

У разі незгоди зловмисники погрожували заподіяти шкоду не лише потерпілому, а й членам його родини, написала вона.

Двох осіб затримали увечері 3 листопада після передачі їм частини суми - 270 тисяч гривень.

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Наразі із затриманими працюють слідчі.

Фото: Київська міська прокуратура

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