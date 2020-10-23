Суд арештував вимагачів, які хотіли викрасти дитину блогерки

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для осіб, які хотіли викрасти дитину у блогерки.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань у Телеграмі.

«Зловмисників, які хотіли викрасти дитину у блогерки взяли під варту. Такий запобіжний захід учора, 22 жовтня, обрав Печерський районний суд міста Києва», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що для того, щоб попередити злочин, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань провели спецоперацію та інсценували викрадення дитини. Потім, 21 жовтня, у селі Білогородка на Київщині поліцейські затримали членів угруповання одразу після передачі коштів.

Уточнюється, що за скоєне зловмисникам може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці попередили викрадення дитини, за її викуп хотіли 200 тисяч. дол.

Блогерка Альона Лорен на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, що викрадення її 6-річної доньки планувалося з 4 серпня. Однак це не вдалося, бо блогерку попередили правоохоронці. Дитина про це нічого не знала і не постраждала ані морально, ані фізично.