Суд арештував вимагачів, які хотіли викрасти дитину блогерки

Суд арештував вимагачів, які хотіли викрасти дитину блогерки

Укрінформ
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для осіб, які хотіли викрасти дитину у блогерки.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань у Телеграмі.

«Зловмисників, які хотіли викрасти дитину у блогерки взяли під варту. Такий запобіжний захід учора, 22 жовтня, обрав Печерський районний суд міста Києва», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що для того, щоб попередити злочин, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань провели спецоперацію та інсценували викрадення дитини. Потім, 21 жовтня, у селі Білогородка на Київщині поліцейські затримали членів угруповання одразу після передачі коштів.

Уточнюється, що за скоєне зловмисникам може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Читайте також: У центрі Харкова стріляли у жінку та викрали її авто, у місті - операція "Сирена"

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці попередили викрадення дитини, за її викуп хотіли 200 тисяч. дол.

Блогерка Альона Лорен на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, що викрадення її 6-річної доньки планувалося з 4 серпня. Однак це не вдалося, бо блогерку попередили правоохоронці. Дитина про це нічого не знала і не постраждала ані морально, ані фізично.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-