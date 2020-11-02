Близько 30% столичних ОСББ та кооперативів досі не подали заявки на опалення

Станом на 2 листопада лише 66% будинків - ОСББ, ЖБК, відомчих та інших - підключені до теплопостачання, а решта досі не подали заявки КП «Київтеплоенерго».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Підключення зазначених житлових будівель здійснюється винятково на основі заявок органів правлінь чи обслуговуючих організацій", - зауважили в КМДА.

При цьому в КМДА запевнили, що «Київтеплоенерго» у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери. Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% (319) лікувальних закладів, 99,3% (444) шкіл.

Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста.

"Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж", - розповіли у КМДА.

Як повідомлялося, Київ із 16 жовтня розпочав опалювальний сезон. 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон для житлового сектора.