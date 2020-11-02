Близько 30% столичних ОСББ та кооперативів досі не подали заявки на опалення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Підключення зазначених житлових будівель здійснюється винятково на основі заявок органів правлінь чи обслуговуючих організацій", - зауважили в КМДА.
При цьому в КМДА запевнили, що «Київтеплоенерго» у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери. Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% (319) лікувальних закладів, 99,3% (444) шкіл.
Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста.
"Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж", - розповіли у КМДА.
Як повідомлялося, Київ із 16 жовтня розпочав опалювальний сезон. 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон для житлового сектора.