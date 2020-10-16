До тепла почали підключати житлові будинки

У Києві станом на 16:00 тепло отримали 7,8% житлового фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві розпочали підключення будівель до тепла. Станом на 16:00 тепло отримали 7,8% житлового фонду (775 будинків).Заклади соціальної сфери підключаються до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва. На зазначену годину тепло вже отримують: 1,5% лікарень (5) та 0,4% від загальної кількості дитсадків (2)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що увімкнення опалення усім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень. Тому розгортання системи відбувається поступово.

У КМДА повідомляють, що в столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котельних та понад 2,7 тисяч кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, на розгортання такої системи треба близько 7 днів. Тож місто ухвалило рішення про старт опалювального сезону 16 жовтня, враховуючи прогноз про різке похолодання з наступного тижня.

Як повідомлялося, Київ із 16 жовтня розпочав опалювальний сезон.