До 12% економії на опаленні: Google представив новий «розумний» термостат

Американська компанія Google представила новий розумний термостат Nest Thermostat.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Пристрій дозволяє користувачам регулювати температуру у будинку зі смартфона. Сам пристрій також рекомендує користувачам як краще зберегти витрати на електроенергію.

У Google переконані, що Nest Thermostat може зекономити від 10 до 12% витрат на опалення та до 15% на охолодження будинку.

В середині пристрою встановлений сенсор, який помічає, коли повз нього проходять люди, і він автоматично вмикає свій екран.

Сам пристрій буде доступний у чотирьох кольорах, а перші доставки розпочнуть впродовж наступних декількох тижнів.

Вартість одного пристрою сягає 129 доларів США, що є значно дешевшим варіантом у порівнянні з його попередниками Nest Learning Thermostat ($249) та Nest Thermostat E ($169).