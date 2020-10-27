Тепло підключили вже у 62% українських лікарень

Станом на 26 жовтня тепло підключили уже в 62,2% закладах охорони здоров'я України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

"В Україні розпочався опалювальний сезон – з 15 жовтня у більшості областей почали підключати до теплопостачання житловий фонд та об’єкти соціальної сфери. За інформацією від обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі по Україні з 81637 житлових будинків, підключені до тепла 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них — 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

У цьому зв'язку заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська нагадала, що рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування, якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижча +8ºС.

«Тож, якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема у Херсоні та Миколаєві, опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки на 5-10% будівель. Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100% готові до осінньо-зимового періоду», - сказала вона.