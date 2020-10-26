Опалювальний сезон: два міста поки не підключають до тепла

В Україні станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"В Україні розпочався опалювальний сезон – з 15 жовтня у більшості областей почали підключати до теплопостачання житловий фонд та об’єкти соціальної сфери. За інформацією від обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська зазначила, що якщо у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення зараз йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема у Херсоні та Миколаєві, опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки на 5-10% будівель.

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"Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100% готові до осінньо-зимового періоду", - сказала вона.

Як повідомляється, наразі по Україні із 81637 житлових будинків до тепла підключені 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них — 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

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Як повідомлялося, підключення житлових будинків до опалення має розпочинатися з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.