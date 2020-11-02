Ляшко сказав, коли в Києві можуть обмежити роботу громадського транспорту

За умови введення в Києві червоного рівня епідемічної небезпеки ймовірний варіант обмеження роботи громадського транспорту, в тому числі і метро.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження роботи громадського транспорту. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", - сказв Ляшко.

Таким чином, за його словами, у разі введення червоного рівня епіднебезпеки маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені.

"Такий варіант ймовірний", - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка 2 листопада вступив в дію новий розподіл на рівні епідемічної небезпеки, затверджений Державною комісією з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони віднесено 11 обласних центрів: Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Ужгород, Миколаїв, Полтава та Суми. Загалом до червоного рівня епідемічної небезпеки віднесено 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів України. Усі через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення.

Станом на 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.