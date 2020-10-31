Смертельна ДТП у центрі Києва: водію повідомили про підозру

Смертельна ДТП у центрі Києва: водію повідомили про підозру

Укрінформ
Водію, який в’їхав у зупинку на Майдані Незалежності, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила Київська міська прокуратура

«За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець уточнила інформацію про постраждалих.

«Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, на жаль, загинули на місці. Ще троє людей отримали травми, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. На біду, в одній з автівок була сім’я з 5-місячною дитиною», - написала Максимець.

Вона додала, що всіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їхній стан задовільний.

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Як повідомлялося, смертельна ДТП на Майдані Незалежності сталася у п’ятницю, 30 жовтня, близько 16-ї години.

Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто.

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