Смертельна ДТП у центрі Києва: водію повідомили про підозру

Водію, який в’їхав у зупинку на Майдані Незалежності, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила Київська міська прокуратура

«За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець уточнила інформацію про постраждалих.

«Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, на жаль, загинули на місці. Ще троє людей отримали травми, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. На біду, в одній з автівок була сім’я з 5-місячною дитиною», - написала Максимець.

Вона додала, що всіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їхній стан задовільний.

Як повідомлялося, смертельна ДТП на Майдані Незалежності сталася у п’ятницю, 30 жовтня, близько 16-ї години.

Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто.