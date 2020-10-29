Прокуратура розповіла подробиці ДТП на Видубичах

За фактом смертельної ДТП біля станції метро Видубичі, коли маршрутний автобус зніс намет з продуктами, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смертельної ДТП за участі громадського автобуса (ч. 2 ст. 286 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася увечері 28 жовтня біля станції метро Видубичі у Голосіївському районі столиці.

За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди.

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Унаслідок ДТП чоловік, 1977 року народження, загинув на місці, ще двоє жінок – 1963 та 1979 років народження, - отримали травми та були госпіталізовані.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві поблизу метро Видубичі маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі.

Фото: Київська прокуратура