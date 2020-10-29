Служба безпеки викрила у Києві бойовика «ЛНР»

Служба безпеки України викрила у Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханова Луганської області у 2014 році приєднався до так званої «народної міліції ЛНР», де був заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

"Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи", - розповіли у спецслужбі.

Як зазначається, за місцем тимчасового проживання зловмисника виявлено банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами участі фігуранта у складі незаконних збройних формувань.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.