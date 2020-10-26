Контррозвідка СБУ затримала бойовика «ЛНР»
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Зловмисника затримано безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка.
За даними слідства СБУ, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.
Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Фото: пресцентр СБУ