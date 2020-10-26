Окупанти минулої доби зірвали «тишу» біля Авдіївки

Минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"...режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами.