Пункт пропуску «Мар'їнка» досі блокують окупанти

Контрольний пункт в'їзду-виїзду “Мар’їнка” залишається повністю заблокованим із боку російських збройних формувань.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тиждень рух через дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дній через КПВВ «Новотроїцьке» 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини.

Сьогодні, станом на 13.45, лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 114 громадян та 18 транспортних засобів.

Через КПВВ «Мар’їнка» пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору.

Крім того, з 15 жовтня, з початку тимчасового припинення пропуску, лінію розмежування в КПВВ «Станиця Луганська», за окремим рішенням командувача ООС, перетнуло 49 осіб, із них - 14 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 35 - на тимчасово окуповану Луганщину.

У ДПСУ додатково інформують, що за наказом командувача операції Об’єднаних сил, протиепідемічні обмежувальні заходи в КПВВ продовжено до кінця поточного року.

Як повідомлялось, з 15 жовтня до кінця жовтня, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, пропуск осіб через КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово не здійснюється. Громадяни можуть перетнути лінію розмежування на цьому КПВВ лише за документально підтвердженими життєво важливими обставинами соціально-гуманітарного характеру. Для отримання відповідного рішення необхідно завчасно звертатись до командувача ООС.