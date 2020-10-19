Перетин лінії розмежування поза КПВВ смертельно небезпечний - прикордонники

Прикордонники попереджають, що особи, які намагаються перетнути лінію розмежування поза КПВВ через їх обмежене функціонування, можуть натрапити на міни, нерозірвані боєприпаси, спровокувати застосування зброї, а також понести адмінвідповідальність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті ДПСУ.

"Спроби громадян перетнути лінію розмежування поза межами гуманітарних дорожніх коридорів пов'язані з обмеженим функціонуванням КПВВ. Нагадуємо, що наразі за рішенням командувача Об’єднаних сил функціонують КПВВ «Мар'їнка» та «Новотроїцьке», які відкриті щоденно з 07.00 до 18.30. Проте дорожній коридор «Донецьк – Курахове», у межах якого функціонує КПВВ «Мар’їнка», повністю заблокований з боку окупантів. А дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковують двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що пропуск осіб через КПВВ «Станиця Луганська» до кінця місяця може здійснюватися лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил за наявності підстав гуманітарного характеру.

Прикордонники наголошують, що перетин лінії розмежування поза КПВВ - незаконний та небезпечний.

Зазначається, що двох осіб, які цими вихідними порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.

Фото: dpsu.gov.ua