Перетин лінії розмежування поза КПВВ смертельно небезпечний - прикордонники

Перетин лінії розмежування поза КПВВ смертельно небезпечний - прикордонники

Укрінформ
Прикордонники попереджають, що особи, які намагаються перетнути лінію розмежування поза КПВВ через їх обмежене функціонування, можуть натрапити на міни, нерозірвані боєприпаси, спровокувати застосування зброї, а також понести адмінвідповідальність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті ДПСУ.

"Спроби громадян перетнути лінію розмежування поза межами гуманітарних дорожніх коридорів пов'язані з обмеженим функціонуванням КПВВ. Нагадуємо, що наразі за рішенням командувача Об’єднаних сил функціонують КПВВ «Мар'їнка» та «Новотроїцьке», які відкриті щоденно з 07.00 до 18.30. Проте дорожній коридор «Донецьк – Курахове», у межах якого функціонує КПВВ «Мар’їнка», повністю заблокований з боку окупантів. А дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковують двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що пропуск осіб через КПВВ «Станиця Луганська» до кінця місяця може здійснюватися лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил за наявності підстав гуманітарного характеру.

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Прикордонники наголошують, що перетин лінії розмежування поза КПВВ - незаконний та небезпечний.

Зазначається, що двох осіб, які цими вихідними порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.

Фото: dpsu.gov.ua

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